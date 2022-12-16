Українців просять залишатись в укриттях
В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА.
"Противник здійснив пуски ракет по території України. В інших областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ППО. Слава Україні", - зазначив він в дописі на своєму телеграм- каналі.
Нагадаємо, що після 9 ранку з'явились повідомлення про третю хвилю запусків ракет.
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