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В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
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В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі

Фото: Associated Press

Українців просять залишатись в укриттях

В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА.

"Противник здійснив пуски ракет по території України. В інших областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ППО. Слава Україні", - зазначив він в дописі на своєму телеграм- каналі. 

Нагадаємо, що після 9 ранку з'явились повідомлення про третю хвилю запусків ракет.

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Дата публікації
Перегляди
12к
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