В Києві була найспокійніша ніч, але триває зачистка ДРГ, тож комендантська година триває до завтра - Поворозник

В Києві була найспокійніша ніч, але триває зачистка ДРГ, тож комендантська година триває до завтра - Поворозник

За його словами, спокійно в місті і на околицях, а от на підступах тривають бої.

Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами.

Таку інформацію повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі ТСН.

За його словами, спокійно і на околицях, а от на підступах тривають бої.

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Тероборана охороняє місто, за ніч було кілька сутичок з ДРГ. Саме тому він нагадав, що не завершується комендантська година сьогодні зранку, буде аж до завтрашнього ранку, щоб військові могли зачистити. Він розповів, що диверсанти переходять до Києва різними шляхами, а багато заїхало ще до війни. Він припускає, що зброю могли брати на території російського посольства.

Поворозник приділив увагу міткам, яких виявилося в місті дуже багато. Порадив все ж розповідати про них теробороні. Спростовує інформацію, що це начебто просто паніка і нібито ці мітки нідочого. «Скажіть, будь ласка, навіщо людині ходити і позначати газові труби, які світяться за наведення світла», - сказав він.

Ніч була спокійна в порівнянні з попередніми, підсумовує Поворозник. Бої були в місті на короткі дистанції. Тож він попросив мешканців, що коли чуєте пострілі біля будинків, то відійти від вікна углиб квартири, щоб не потрапити під обстріл.