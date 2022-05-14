В Києві поновили роботу вже майже чотири десятка посольств - МЗС

В Києві поновили роботу вже майже чотири десятка посольств - МЗС

Роботу в Києві поновили вже 38 посольств. Українські дипломати сподіваються, що скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці.

Уже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

«Це ще один доказ того, що наші партнери вірять у перемогу, майбутнє та перспективи України», - йдеться в повідомленні.

Українські дипломати подякували зарубіжним друзям за підтримку і висловили сподівання, що дуже скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці.

Нагадаємо, що із кожним днем до України повертаються все більше й більше дипломатів, а диппредставництва відновлюють свою роботу.

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