В Києві попрощалися з медикинею "Госпітальєрів" Мулькевич, яка загинула під час атаки дронів на Харківщині

У Києві сьогодні відбулося прощання з медикинею "Госпітальєрів" Олександрою Мулькевич, позивний "Майк". Вона загинула 14 серпня на Харківщині внаслідок атаки російського дрона, коли перебувала в евакуаційній автівці.

Про це повідомило Суспільне Київ.

Прощання з героїнею відбулося на Байковому кладовищі. Олександра Мулькевич була киянкою, тому її рідні та друзі зібралися на цьому кладовищі, щоб віддати їй останню шану. Вшанувати пам'ять Олександри прийшло близько сотні людей, серед яких були родичі, друзі, побратими і волонтери.

Чоловік Олександри, Максим, під час прощання відзначив, що його дружина за свої 35 років життя встигла зробити більше добрих справ, ніж багато людей за все життя. Він зауважив, що зараз важливо продовжувати те, що розпочала Олександра, і прагнути до добра та справедливості в світі. Максим також процитував посмертний лист Олександри, в якому вона висловила свою любов до України і відзначила, що найбільше щастя для воїна — померти за свою країну, а ще краще — жити для неї.

Знайомі Олександри розповіли про її доброту та благородство. Єгор, один із її друзів, поділився, що Олександра завжди піклувалася про людей похилого віку, бездомних тварин і птахів, а також була активною доноркою. Він згадав, як Олександра, будучи зовсім маленькою, просила друзів купити їй обтяжувачі для ніг, щоб відповідати вимогам для донорства крові.

Дарина, знайома Олександри з 2021 року, зазначила, що вона була дуже тендітною, але водночас дуже сильною і веселою. Олександра любила жартувати, навіть якщо жарти були чорними, і мала велике, любляче серце.

Побратим "Тім" розповів, що його вразило те, як Олександра, будучи водієм пікапа та дефендера, підтримувала бойовий дух і завжди прагнула до недосяжних ідеалів. Він пригадав останню зустріч з Олександрою на Харківщині 4 серпня, коли вони випадково зустрілися під час ротації. Тім згадав, як Олександра завжди була гостинною і прагнула до ідеалів, навіть коли це здавалося неможливим.

Олександра Мулькевич була визнаною героїнею серед своїх побратимів і знайомих, і її пам'ять буде вшанована не лише на Байковому кладовищі, а й у серцях тих, хто її знав і любив.

Нагадаємо, 14 липня у Харківській області, в селищі Білий Колодязь, росіяни атакували автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" FPV-дроном. Загинули двоє медиків-волонтерів, чоловік і жінка. Виявилось, що у той час в авто була 35-річна медикиня Олександра Мулькевич.

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