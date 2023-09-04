В Києві працівники військкомату нелегально переправляли чоловіків за кордон: як діяла схема

В Києві викрили посадовців ВЛК та військкомату, які нелегально переправляли чоловіків за кордон.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як зазначається, правоохоронці викрили трьох посадовців діагностичного медцентру та військкомату, які організували схему незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Водночас співробітники київських Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки “підтверджували” вигаданий діагноз про непридатність до військової служби висновком військово-лікарської комісії.

Посадовці нелегально переправляли чоловіків за кордон

“В подальшому вони оформляли документи, що дозволяють ухилянтам виїхати за кордон. Осіб, які отримували такі незаконні послуги, інструктували щодо поведінки під час перетину державного кордону України. Розмір грошової винагороди за ухилення від мобілізації складав 11 тис доларів США, які потім розподілялись між усіма учасниками схеми. Для передачі коштів вони використовували посередника”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Наразі трьох учасників схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, що російські "шахеди" під час атаки впали на територію Румунії.

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