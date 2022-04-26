В Київській області надзвичайники обстежили 74 кілометри автомобільних доріг: знешкодили 21 тисячу бомб

В Київській області рятувальники за період робіт з розмінування знайшли 21 805 вибухонебезпечних предметів.

В цілому надзвичайники обстежили 5352,6 га території.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Як зазначається, надзвичайники обстежили 950 об’єктів, практично 74 кілометри автомобільних доріг, чотири кілометри ж/д колій, майже 629 кілометрів ліній електропередач, 2,4 кілометри газопроводу та 230 домогосподарств.

“Виявили та знешкодили 21 805 вибухонебезпечних предметів”, - наголосив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, що ще 10 митникам повідомлено про підозру через незаконний імпорт нафтопродуктів ​​"компаніями Медведчука".

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