В Київській області надзвичайники обстежили 74 кілометри автомобільних доріг: знешкодили 21 тисячу бомб

В Київській області рятувальники за період робіт з розмінування знайшли 21 805 вибухонебезпечних предметів.
В цілому надзвичайники обстежили 5352,6 га території.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
Як зазначається, надзвичайники обстежили 950 об’єктів, практично 74 кілометри автомобільних доріг, чотири кілометри ж/д колій, майже 629 кілометрів ліній електропередач, 2,4 кілометри газопроводу та 230 домогосподарств.
“Виявили та знешкодили 21 805 вибухонебезпечних предметів”, - наголосив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, що ще 10 митникам повідомлено про підозру через незаконний імпорт нафтопродуктів "компаніями Медведчука".
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