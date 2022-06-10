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В Київській області водій вантажного автомобіля підірвався на міні (фото)

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В Київській області водій вантажного автомобіля підірвався на міні (фото)

Фото: ДСНС України

В Київській області поблизу хутора Почепин вантажний автомобіль підірвався на міні. В результаті чого транспортний засіб повністю згорів.

Водій вантажного автомобіля значних травм не отримав.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, інцидент стався зранку 10 червня поблизу хутора Почепин Макарівської селищної територіальної громади. Там водій вантажівки підірвався на міні.

“На місце події прибули рятувальники з Макарова та з’ясували, що автомобіль DAF з причепом, який наповнений піском підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що через спалах дизентерії і холери у Маріуполі можуть загинути тисячі людей.

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