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В КНДР готують 10 тисяч солдатів: Зеленський розповів важливі подробиці

В КНДР готують 10 тисяч солдатів: Зеленський розповів важливі подробиці

Лідер КНДР Кім Чен Ин та північнокорейські військові / Фото: Associated Press

Президент зазначив, що ця країна – вже друга, що залучена у війну проти України.  

Північна Корея готує на своїй території ще 10 тисяч солдатів, які можливо братимуть участь у війні проти України. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюселі. 

"З наших розвідданих у нас є інформація, що Північна Корея надіслала тактичний персонал й офіцерів до України – на тимчасово окуповані території. Вони готують на своїй території 10 тисяч солдатів, але їх ще не перемістили до України або до Росії", - повідомив президент. 

Нагадаємо, солдати Кім Чен Ина залучені до війни в Україні. Президент Володимир Зеленський сказав, що є інформація про те, що "друга країна фактично втягується у війну і поряд з Росією буде воювати з Україною".

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