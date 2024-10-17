В КНДР готують 10 тисяч солдатів: Зеленський розповів важливі подробиці

Президент зазначив, що ця країна – вже друга, що залучена у війну проти України.

Північна Корея готує на своїй території ще 10 тисяч солдатів, які можливо братимуть участь у війні проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюселі.

"З наших розвідданих у нас є інформація, що Північна Корея надіслала тактичний персонал й офіцерів до України – на тимчасово окуповані території. Вони готують на своїй території 10 тисяч солдатів, але їх ще не перемістили до України або до Росії", - повідомив президент.

Нагадаємо, солдати Кім Чен Ина залучені до війни в Україні. Президент Володимир Зеленський сказав, що є інформація про те, що "друга країна фактично втягується у війну і поряд з Росією буде воювати з Україною".

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