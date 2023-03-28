В КНДР підтвердили наявність тактичної ядерної зброї: проти кого вона може бути використана

Високопосадовці КНДР стверджують, що у них є тактична ядерна зброя, яка може бути використана проти цілей у Південній Кореї. Проте раніше доказів того не було.

В КНДР стверджують про наявність тактичної ядерної зброї. Проте доказів тому не було. І от північнокорейських ЗМІ вперше оприлюднили знімки, на яких лідер країни Кім Чен Ин оглядає ядерні боєголовки.

Про це пише російська служба BBC.

Як зазначається, журналісти оприлюднили фотографії, на яках Кім Чен Ин оглядає ядерну зброю. Раніше влада караїни заявляла про наявність такого арсеналу та можливість використати його проти цілей у Південній Кореї.

Однак підтвердити справжність боєголовок за фотографіями неможливо. Проте розвідки різних держав уважно спостерігають за ситуацією.

"Момент, коли Північна Корея зможе розпочати широке виробництво невеликих боєголовок, - це момент, коли загрози стають реальністю, і у Пхеньяна дійсно з'являться можливості вдарити по Японії та Південній Кореї ядерною зброєю", - каже кореспондент BBC у Сеулі Джин Маккензі.

Зазначається також, що влада КНДР постійно проводить запуски ракет, які потенційно можуть завдати ядерного удару. Водночас чиновники КНДР заявляють про свої наміри “наказати” США та Північну Корею за суспільні навчання біля Корейського півострова.

Крім того, Північна Корея виступила з заявами, що здійснила імітацію ядерного вибуху, використовуючи балістичну ракету та підводний безпілотник. За даними Центральної телеграфної агенції Кореї, ракета “мала на борту” випробувальну бойову частину іметуючу ядерний заряд. Удар же був завданий по острову біля Кимчхэка.

А з 25 по 27 березня Північна Корея випробувала підводний безпілотник, який також здатний нести ядерний заряд. Він за 41 годину проплив 600 кілометрів Японським морем та вибухнув під водою.

Нагадаємо, що після того, як Велика Британія заявила про надання Україні снарядів зі збідненим ураном, в Білорусі і внаслідок в Кремлі розпочалася справжня істерика з трансформацією у ядерні погрози.

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