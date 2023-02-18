В кого ефективніша ППО та авіація: Жданов порівняв Україну та Росію

Експерт запевнив, що "в нас зараз солідна перевага за системами ППО".

Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що українська система ППО на сьогодні краща від російської, а от перевага в авіації з’явиться з появою західної авіації.

Про це Жданов розповів у ефірі свого відеоблогу.

Зокрема, він звернув увагу на те, що російські засоби ППО не спроможні збивати дрони, що латають у небі над країною-агресоркою.

"Наша ППО на порядок краща за російську. Зверніть увагу, що російська ППО не здатна зупинити дрони, які сьогодні літають у небі Росії. Про що ми говоримо... Росія не має таких комплексів, як IRIS-T і комплекс NASAMS. Росія не має таких комплексів, як Gepard. У Росії немає таких комплексів, які нам передавалися – Brimstone, припустимо... Комплекс Hawk. Ми вже маємо комплекси західного зразка. Вони на порядок кращі за російські, і тому наша ППО сильніша. Це перший момент", – пояснив військовий експерт.

Щодо авіації, то в ній Україна здобуде перевагу над РФ, коли отримає західні зразки техніки.

"Другий момент – західна авіація, той самий F-16, може чудово обходити російські засоби ППО. Тобто він більш адаптований, ніж ті радянські літаки, якими ми користуємося сьогодні. У нас зараз солідна перевага за системами ППО, а якщо нам дадуть ще й авіацію, то і тут у нас буде перевага", – розповів Жданов.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, п’ять членів Палати представників написали листа президенту США Джо Байдену з закликом передати Україні винищувачі F-16.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні треба передати сучасні винищувачі, але це потребує часу для навчання пілотів. Тож на сьогодні Польща могла б передати добре знайомі Україні радянські МіГ-29.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква навів логічні аргументи того, чому західні партнери таки передадуть державі сучасні винищувачі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.