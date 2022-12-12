В колоніях РФ жорстоко б'ють в'язнів, які відмовляються їхати на війну проти України, а кількість ув'язнених скоротилася на 23 тисячі

У Калузькій області побили ув'язнених, які виступили проти вербування їх на війну проти України.

У виправній колонії у Калузькій області побили ув'язнених, які виступали проти вербування на війну. Глава регіону обіцяв провести перевірку.

Про це повідомляє Meduza.

Засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін опублікував фото та відео "із службового архіву ІЧ-4 УФСІН по Калузької області". За його словами, бійці спецпідрозділу ФСВП та оперативники "вирішили провести „виховну роботу“ із ув'язненими, які відмовилися їхати для участі у війні проти України за своїми переконаннями і також не схвалювали відправку на війну інших засуджених".

Губарнетор відреагував на повідомлення і обіцяв перевірити факт побиття ув'язнених у Калузькій колонії.

Ув'язнених у російських колоніях активно вербує ПВК "Вагнер", особисто в заклади вібування покарання їздить сам власник компанії Євген Пригожин. Очільниця правозахисного проекту "Русь, що сидить" Ольга Романова у вересні говорила, що до ПВК могли завербувати 11 тисяч ув'язнених. Пізніше "Медіазона" звернула увагу на той факт, що у вересні — жовтні кількість ув'язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб . Це більше, ніж у результаті амністій останніх років.

Нагадаємо, що в окупованій Кадіївці на Луганщині ЗСУ поцілили у готель, де розміщувалися бійці ПВК "Вагнер".

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