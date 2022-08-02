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В Краматорському районі окупанти влучили снарядом в школу-інтернат: під завалами можуть бути люди (фото)

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В Краматорському районі окупанти влучили снарядом в школу-інтернат: під завалами можуть бути люди (фото)

Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області

Російські окупанти обстріляли місто Миколаївка Краматорського району. Внаслідок чого сталася пожежа в школі-інтернаті.

В Краматорському районі внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа в будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Як стало відомо, вогонь розгорівся на другому та третьому поверхах будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Через що сталося руйнування конструкцій. Під завалами можуть бути люди.

“Пожежу вдалось локалізувати та повністю ліквідувати. На місці руйнування продовжуються пошуково-рятувальні роботи по розбору завалу. Під завалами можуть знаходитись люди”, - розповіли в пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Нагадаємо, що на Прикарпатті благодійна організація продавала авто, привезені для ЗСУ.

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