В Краснодарському краї вибухнула база, де зберігали снаряди з Північної Кореї - Defense Express

Відстань від лінії фронту до російської бази становить близько 300 кілометрів.

Під Тихорецьком, що в Краснодарському краї РФ, вночі 21 вересня було атаковано 719 базу артилерійських боєприпасів. Там російські війська зберігали снаряди, які отримали з Північної Кореї.

Про це повідомляють аналітики Defense Express.

У січні 2024 року OSINT-аналітики Frontelligence Insight дослідили маршрути перевезення снарядів з КНДР. База у районі Тихорєцька разом зі складом поряд із селищем Єгорлицьке у Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії були місцем їх зберігання.

Окрім того, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на складі у Тихорецькому районі РФ зберігали північнокорейські KN23, а також артилерійські та боєприпаси до "Смерч".

Зазначається, що 719 база зберігання боєприпасів у селищі Кам'яне розташована за 300 кілометрів від лінії фронту. Вона невелика за своїми розмірами. Її загальна площа близько тисячі квадратних кілометрів. Там зберігали снаряди, а також артилерійські системи.

База відіграє величезну роль для південного та східного угрупувань військ РФ. Актуальні супутникові знімки показують збільшення укриттів для боєприпасів на тій самій площі між 2022 та 2024 роком. Defense Express наголошують: це свідчить про те, що там могла бути більша за норми концентрація боєприпасів.

Як повідомлялося, зранку 21 вересня в Росії заявили про атаку 101 безпілотника. Зокрема, в Краснодарському краї через атаку загорілися склади з боєприпасами.

Безпілотники атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ

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