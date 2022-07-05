У Кременчуці ідентифікували всі фрагменти тіл із ТЦ, досі не знайдено одну зі зниклих безвісти

За жертв російського теракту проти мирних мешканців сьогодні молилися у Кременчуці. На 9-й день після влучання рашистської ракети в торговельний центр, повний людей, у місті провели панахиду.

Напередодні ввечері родичам зниклих безвісти повідомили результати ДНК-експертиз, йдеться в ТСН.

За останніми даними, 21 людина загинула і ще одна досі вважається зниклою безвісті. Одразу після трагедії по допомогу до медиків звернулося 93 потерпілих - переважно з пораненнями та опіками.

Жертв та поранених могло бути значно більше, бо за інформацією операторів мобільного зв’язку, у районі торговельного центру перед влучанням ракети перебувало майже пів тисячі абонентів. Під час тривоги чимало відвідувачів вийшли. Тож більшість загиблих - працівники магазинів.

Вчора ввечері родичам загиблих повідомили результати експертизи ДНК. Усі знайдені рештки ідентифіковані. Не знайшли лише Ларису - маму Даші Коханівської. Дівчина і досі чекає та сподівається на диво.

«Нічого не відбулося. Ми були вдома, їздили до церкви - все. Поліція тримає зі мною зв’язок і контакт зі мною теж є, але якихось новин ще не було. Ще не опізнано», - каже вона.

Вшанувати жертв ракетної атаки на торгівельний центр зібралося кілька сотень кременчуківців. Родичі, друзі, колеги загиблих. Люди не стримували сліз. Невеличкий майданчик у сквері біля «Амстора» перетворився на справжній меморіал. Живі квіти, іграшки, портрети жертв ракетної атаки. Вже 9 днів сюди несуть квіти. Тим часом у лікарнях ще перебувають зо два десятки поранених.

«Всім потерпілим надається вся необхідна допомога, лікування забезпечується безкоштовно. Ми також виділяємо кошти на допомогу хворим, і сім’ям загиблих буде збільшення матеріальної допомоги до 100 тисяч гривень. Зараз робота ведеться психологів, соціальних працівників. Допомагаємо відновлювати втрачені документи. Тому що у багатьох тих, хто поранені, документи згоріли», - каже міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Рятувальники вже закінчили розбирати завали. На місці нині працює спеціальна лабораторія - фахівці буквально просівають попіл. Адже рештки однієї людини досі не знайдені.

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