В Кремлі не визначилися, які території України вважають окупованими - ISW

Дехто публікує дописи з картами, на яких зображені території по лінію фронту.

В Кремлі заплуталися та, схоже, досі не визначилися з тим, які незаконно окуповані території України “вважають своїми”.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Кремль, схоже, досі не уточнив, які українські території, як він стверджує, анексувала Росія, що призвело до тривалої плутанини серед російського уряду та окупаційних чиновників через рік після незаконної анексії окупованих територій", - зазначили аналітики.

Водночас так званий губернатор Севастополя Розважаєв оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі карту, якій весь Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області зображені як територія Росії.

В той час як окупаційна “влада” Херсонщини опублікувала іншу карту - на ній російська територія приблизно простягалася до поточної лінії фронту на чотирьох нещодавно анексованих територіях.

"Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні триватиме, доки "не будуть звільнені споконвічні російські території". Нечітка заява Медведєва та розрізнені карти окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль ще не уточнив, які саме території він анексував або має намір анексувати", - підкреслили американські аналітики.

Нагадаємо, що вночі окупанти скинули на Херсонську область 10 авіабомб.

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