В Кремлі почалися чистки військових чиновників, яких оголосять "цапами-відбувайлами"

Та чекати заколоту проти Путіна не варто, кажуть українські розвідники.

Заколот генералів Кремля, який широко тиражуються як в Україні, так і закордоном, мало ймовірний.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі "Єдиного марафону".

За його словами, для такого заколоту потрібен справжній лідер, який зможе виступити з ініціативою, але у Росії таких немає. Є лише «паркетні» генерали. Проте він зазначив, що в теорії це можливо, адже в історії РФ такі випадки були, як наприклад зняття Берії.

Окрім того Буданов зазначив, що вже точно підтверджено знищення на війні 8 генералів, тож інші налякані.

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Командувач 1 танковою армією, Сергій Кісель; Командувач 6 загальновійськовою армією; Владислав Єршов. Командувач 58-ю загальновійськовою армією, Михайло Зусько; Керівник п'ятої служби Федеральної служби безпеки, Сергій Бесєда; Командувач Чорноморського флоту ВМФ Росії, Ігор Осипов - це за даними нашої розвідки і журналістів, далеко не повний перелік купки ТОП-менеджменту армії окупантів, що з моменту вторгнення до України втратили свої генеральські посади. Та, найпевніше, свободу теж.

В Росії настільки рефлексують по совку, що ладні змайструвати задля цього машину часу. І повенутися – у рік так 1937-й. Прикладів, як Путін узявся “зачищати” власне армійське керівництво і політичних кураторів, що “не впоралися з українським питанням” - буде багато. І існуватиме Росія у цій історичній парадигмі терору 1930-х, доки не помре Путін.

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Свого часу радянський тиран лише за 36-37 роки, розстріляти заледве не півмільйона людей. Більшість - ні в чому невинні душі. Але серед закатованих - була й ціла купа “таваріщів” з найближчого оточення самого Сталіна. Прикметно, що п’ятеро так званих суддів, які відправляли на смерть, наприклад, колишню верхівку “Красної армії” у 1937- потім самі були розстріляні.

Знаменитий розслідувач з “Белінгкет” каже про, щонайменше, 150 офіцерів російської спецслужби, конкретно - п’ятої служби ФСБ - на основні їхньої інформації мало плануватися миттєве вторгення окупантів до України, та нічого не вийшло. Тож зараз загадка, хто з тих 150 ФСБшників ще живий, чи хоча б ще на волі. Та точно чистки почалися. Та це не підтвердить і не спростує начальник тих 150 “зачищених” ФСБшників.Що ж казати? Коли і ти сам - списаний матеріал. ”Начальника П’ятої служби ФСБ генерала Сергія Беседу, за нашими джерелами, перевели в Лефортово”, - зазначає журналіст.

Лефортово - це знаменита на весь світ кремлівська катівня. До того ж, сумно відома з часів саме “Великого терору”. Ну, а тепер, у 2022 році, сталінські катівня і терор... в очікуванні ренесансу з поправкою на Путіна.

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Наша і світові розвідки ще з перших тижнів рашистського вторгнення звітували - у Кремлі зріє переполох. Провали у наступі Путін списує на воєначальників. Себе - дистанціює. Аби замести сліди невдач і припнути язики генералам - каральна машина Путіна не стала нічого вигадувати нового. Просто пригадала, що від кремлівських крісел до нар у Лефортово якихось сім кілометрів. Власне, туди ж могли відправити і самого командувача Чорноморським флотом Осипова. Принаймні, за попередньою інформаціє журналістів, адмірала “забрали” люди в цивільному. Як одна з причин: у лютому той відрапортував, що флагманське судно рашистського флоту “Москва” захищене від ракетних ударів і його не потоплять. Але українська ракета “Нептун”, як ми знаємо, спростувала цю інформацію адмірала.

На дні ФСБшного підвалу, вірогідно, днями опинився і ватажок терористів фейкової “ДНР” Едуард Басурін. В нашій воєнній розвідці кажуть: ”Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.”

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Подібна біда трапилася із дуже високопоставленим чиновником Росії, Владиславом Сурковим. Він був помічником Путіна і наближений до Кадирова, ще з 2014 курував для Кремля усіма питаннями по Донбасу, влаштовував диверсії і провокації проти України за кордоном. І це - лише початок злочинного доробку. Нещодавно того арештували свої ж, каже ексдепутат держдуми Пономарьов. Сам Сурков, вірогідно, або ще під домашнім арештом, або вже у тюрмі Лефортово. У багатьох випадках, що з Сурковим, що військово-політичними ТОПами Росії - Кремль звинувачує їх у корупції. Що цілком може бути святою правдою, але, підозрюють фахівці, лише наполовину, бо інша половина - це страх Путіна.

Переляк за те, що вторгнення до України пішло не за планом. І кожен його генерал, ФСБшник та політик, що замішаний в цьому - потягне Путіна за собою. Туди, де опинився крейсер “Москва”. Тому у Кремлі діють на випередження і б’ють по своїх. Чого доброго, спроба ФСБшників допомогти Медведчуку втекти з України могла б для того закінчити не хатою у центрі Москви, а одиночкою в Лефортово. За свою провальну роботу в Україні і за те, що надто багато знає.

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