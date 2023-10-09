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В Кремлі сподіваються, що війна в Ізраїлі вплине на постачання озброєння до України: Пєсков зробив цинічну заяву

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Кремлі сподіваються, що війна в Ізраїлі вплине на постачання озброєння до України: Пєсков зробив цинічну заяву

Дмитро Пєсков / Фото: Associated Press

Він каже, що так звана “СВО” “йде за планом”, в той час як “ситуація в Ізраїлі - це інші події”.

Кремль сподівається, що західні країни зменшать підтримку України через бойові дії в Ізраїлі.

Про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, ситуація із підтримкою країнами-партнерами Києва нібито не пов’язана із подіями в Ізраїлі. Він каже, що так звана “СВО” “йде за планом”, в той час як “ситуація в Ізраїлі - це інші події”.

"Ми неодноразово говорили, що процес накачування "київського режиму" озброєннями із фактологічної, емоційної, фінансової, технологічної точок зору так чи інакше візьме тенденцію до зниження. Це неминуче станеться, тому що технічні можливості мають свою межу, гроші мають властивість закінчуватись, виникають нові потреби для того, куди спрямовувати кошти", – заявив речник Кремля.

Нагадаємо, що президент Ірану привітав ХАМАС із перемогою у війни проти Ізраїлю.

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Дата публікації
Перегляди
5970
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