В Криму активізувалися партизани "Бойові чайки: окупантів очікує лише смерть - ABC News

Після 24 лютого в Криму проявили себе антивоєнні активісти з проукраїнськими поглядами.

Успішні удари України по російських об'єктах та позиціях в тимчасово окупованому Криму сталися завдяки роботі партизанів.

Про це пише австралійське видання ABC News.

"Група партизанів відіграла важливу роль в атаці: вона надала Збройним силам України критично важливі розвідувальні дані про штаб Чорноморського флоту РФ", – пише видання із посиланням на партизанський рух.

"Удар по базі ВМФ Росії був прямим ударом у серцевину окупаційної військової структури, – сказав партизан, який побажав залишитися невідомим і приховав свою особистість, у відео, надісланому ексклюзивно для АВС. – Ми вважаємо, що знищення бази стало незворотною точкою в процесі краху російських окупантів. Ця смертоносна акція призвела до ліквідації багатьох високопоставлених військових офіцерів противника, що змусило їх усвідомити небезпеку перебування в Криму".

Як повідомляє ABC News, партизан є членом кримських "Бойових чайок" – підпільного руху опору. Він відповів на список запитань, надісланих виданням через застосунок для зашифрованих повідомлень.

"Бойові чайки" з'явилися у вересні минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії до України. Вони взяли на себе відповідальність за диверсії на залізниці, підпали російської військової техніки та солдатських автомобілів у Криму.

Видання нагадує, що Крим має вирішальне значення для забезпечення російських військ на передовій. Він був використаний Росією як стартовий майданчик для вторгнення на південь України 2022 року, а її військові кораблі, що базуються в Чорному морі, з того часу обстрілюють ракетами цивільних українців.

Відповідаючи на запитання, чи буде рух надавати інформацію про військові об'єкти в Криму після нещодавньої поставки Сполученими Штатами ракет ATACMS великої дальності, партизан відповів: "Ми вже надавали критично важливу інформацію про ці об'єкти і продовжуємо це робити".

Починаючи від серпня 2022 року, у Криму чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО" чи "навчаннями військових РФ".

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