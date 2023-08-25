В Криму на базу окупантів у Перевальному завітала "бавовна": що відомо

До госпіталю у Сімферополі доправили купу "трьохсотих" російських вояків.
На базу російських окупантів у тимчасово окупованому Криму завітала "бавовна".
Деталі розповів легітимний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"За попередніми даними з військової бази у Перевальному доправили купу "трьохсотих" окупантів в госпіталь у Сімферополі. Чекаємо на уточнення від Генштабу", - написав Федоров.
Нагадаємо, що українські військові провели спецоперацію в Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка і Маяк.
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