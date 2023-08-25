В Криму на базу окупантів у Перевальному завітала "бавовна": що відомо

До госпіталю у Сімферополі доправили купу "трьохсотих" російських вояків.

На базу російських окупантів у тимчасово окупованому Криму завітала "бавовна".

Деталі розповів легітимний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"За попередніми даними з військової бази у Перевальному доправили купу "трьохсотих" окупантів в госпіталь у Сімферополі. Чекаємо на уточнення від Генштабу", - написав Федоров.

Нагадаємо, що українські військові провели спецоперацію в Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "В Криму підняли український прапор!"

Читайте також: