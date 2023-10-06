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В Криму партизани проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Криму партизани проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод (фото)

Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

На заводі стоять зразки комплексу понтонно-мостового парку

Агенти партизанського руху “АТЕШ” проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у тимчасово окупованому Криму. Там воні побачили зразки військової техніки, яка входить до комплексу понтонно-мостового парку.

Про це “АТЕШ” написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Наші агенти здійснили повторну вилазку до бази зберігання військової техніки, яка обладнана на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу. В результаті роботи були помічені зразки військової техніки, які входять до комплекту понтонно-мостового парку, призначеного для влаштування поромних та мостових переправ через водні перепони. Координати: 45.22228, 33.37966”, - розповіли партизани.

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Нагадаємо, що окупанти в Криму будують міцну оборону.

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Дата публікації
Перегляди
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