В Криму партизани проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод (фото)

Агенти партизанського руху “АТЕШ” проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у тимчасово окупованому Криму. Там воні побачили зразки військової техніки, яка входить до комплексу понтонно-мостового парку.

Про це “АТЕШ” написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Наші агенти здійснили повторну вилазку до бази зберігання військової техніки, яка обладнана на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу. В результаті роботи були помічені зразки військової техніки, які входять до комплекту понтонно-мостового парку, призначеного для влаштування поромних та мостових переправ через водні перепони. Координати: 45.22228, 33.37966”, - розповіли партизани.

Нагадаємо, що окупанти в Криму будують міцну оборону.

Читайте також: