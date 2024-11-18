В Криму партизани виявили ворожу систему ППО "Панцир С-1" та повідомили, що вона захищає (фото)

В окупованому Криму виявлено російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир С-1", що закриває ключові об'єкти в Севастополі.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про це 18 листопада.

Агенти "АТЕШ" розвідали місцину Камишевої та Козачої бухти та виявили точки спостереження та вогневі позиції для боротьби з БпЛА.

Поблизу школи водолазів Чорноморського флоту РФ виявлено систему ППО Панцир С-1

"Також поблизу школи водолазів Чорноморського флоту РФ виявлено систему ППО "Панцир С-1". Серед об'єктів, які захищає дана система ППО, розташовані: нафтобаза, режимний об'єкт Міноборони РФ з тренування бойових дельфінів, школа водолазів, тренувальна база, склади з боєприпасами та логістичні склади 810-ї бригади морської піхоти, а також танковий полігон та аеродром", - повідомили партизани.

Поблизу школи водолазів Чорноморського флоту РФ виявлено систему ППО Панцир С-1

Вони додали, що зважаючи на важливість таких об'єктів, можна говорити про стратегічне значення таких систем протиповітряної оборони.

Поблизу школи водолазів Чорноморського флоту РФ виявлено систему ППО Панцир С-1

"Виявлення та виведення їх з ладу можуть суттєво змінити перебіг військових операцій", - додали там.

Поблизу школи водолазів Чорноморського флоту РФ виявлено систему ППО Панцир С-1

Нагадаємо, днями партизани з "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці біля Урожайного Запорізької області. Один з агентів знищив релейну шафу, важливий елемент залізничної інфраструктури між станціями Великий Токмак та Верхній Токмак.