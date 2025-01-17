У Кривому Розі оголосили 20 січня днем жалоби за жертвами ракетної атаки

20 січня в Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу 17 січня.

Про це пише голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На понеділок 20 січня у місті буде оголошено день жалоби", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріл

Нагадаємо, російські війська атакували житлову забудову Кривого Рогу, і на момент публікації стало відомо про чотирьох загиблих — трьох жінок та чоловіка. Відомо про п'ятьох поранених. Троє з них перебувають у важкому стані, лікарі надають допомогу.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістикою.

Росіяни атакували Кривий Ріг

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