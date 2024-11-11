В Кривому Розі з-під завалів атакованого РФ будинку дістали тіло загиблої жінки

Троє дітей можуть перебувати під уламками.

З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 11 листопада пізно ввечері.

"Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Також Лисак повідомив, що під уламками зруйнованого будинку, ймовірно, можуть перебувати троє дітей.

Нагадаємо, армія РФ вдарила балістикою по будинку в Кривому Розі. Влада міста та ДСНС вже оприлюднили фото руйнувань.

ТСН.ua вже повідомляв, що зранку 11 російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа та зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх одного з під'їздів житлового будинку.