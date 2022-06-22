В Кривому Розі затримали шанувальника "руського міра": чоловік народився в РФ, але має громадянство України

В Кривому Розі затримали шанувальника "руського міра": чоловік народився в РФ, але має громадянство України

В Кривому Розі правоохоронці викрили колаборанта, який в месенджері виказував бажання аби російська влада панувала в Україні.

За це 36-річному шанувальнику “руського міра” загрожує до 15 років в’язниці.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, на одній з вулиць Металургійного району поліцейські затримали шанувальника “руського міра”. Чоловік народився в Росії, але має громадянство України та підтримує погляди країни-агресора.

“Під час огляду мобільного телефону його дружини правоохоронці виявили відео на якому зловмисник захоплювався країною в якій народився. Також поліцейські виявили та вилучили у чоловіка особисті речі з символікою країни-агресора. Наразі чоловіка доставили до відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин правопорушення. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 111-1 (“Колабораційна діяльність”) КК України”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області правоохоронці відкрили кримінальне виробнитство за фактом ракетного обстрілу Криворізького району.

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