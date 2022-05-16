В Кривому Розі затримали шанувальника "руского міра": намагався передати дані про селище у Херсонській області

В Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, який передавав російськім окупантам інформацію про селище у Херсонській області.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу.
Як стало відомо, під час патрулювання Саксаганського району міста інспектори зупинили автомобіль ВАЗ. Під час бесіди з водієм стражи порядка помітили, що чоловік нервує.
“Під час перевірки телефону чоловіка, патрульні виявили переписку із окупантами. Цей перевертень повинен був передавати інформацію про селище у Херсонській області. Патрульні доставили чоловіка до Криворізького районного управління поліції №1 для встановлення всіх обставин”, - розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу.
Нагадаємо, що український підсанкційний завод хотів відновити постачання для "військової машини" Росії.
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