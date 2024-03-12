В Кривому Розі збільшилася кількість загиблих: з-під завалів дістають людей (відео)

Під час пошуків рятувальники виявили вже трьох загиблих.

В Кривому Розі, по якому російські окупанти завдали удару, зросла кількість жертв.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр МВС Ігор Клименко.

Як стало відомо, під час пошуків рятувальники виявили вже трьох загиблих. Загалом станом на зараз відомо про 38 поранених. Є постраждалі діти.

“Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи. ДСНС, поліцейські, небайдужі мешканці рятують заблокованих людей із квартир і продовжують пошуки тих, хто може бути під завалами. 4 осіб вже вдалося врятувати. Дякую тим, хто рятує та допомагає”, – наголосив Клименко.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці.

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