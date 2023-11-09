В Кропивницькому експосадовець СІЗО під час війни намагався продати комлектувальні до вертольотів Мі-8 (фото)

Йдеться про газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру.

В Кропивницькому СБУ викрила ділка, який хотів нелегально вивезти з України комлектувальні до вертольотів Мі-8.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, схему нелегального бізнесу організував колишній посадовець Кропивницького СІЗО. Аби переправляти товар іноземним замовникам, він хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень. А щоб приховати нелегальний експорт - намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

Таким чином підозрюваний мав намір вивезти допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8. Для пошуку клієнтів він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах.

“Співробітники своєчасно викрили оборудку, поетапно задокументували її і тим сам запобігли нелегальному вивезенню за кордон авіаційних агрегатів та програмного забезпечення. На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Наразі триває розслідування для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання. Додатково готуються матеріали для передачі вилученого майна на потреби Збройних Сил України”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що в Україні контрабандисти хотіли вивезти обладнання для винищувачів МіГ-29.

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