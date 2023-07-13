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В Куп'янську колишня посадовиця міськради працювала з окупантами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Куп'янську колишня посадовиця міськради працювала з окупантами

СБУ затримала ексчиновницю міськради Куп'янська / Фото: СБУ

Жінка організовувала фінансування "видатків" на потреби окупантів.

Служба безпеки України затримала “начфіна” колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська. Затриманою виявилася колишня чиновниця міськради.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з російськими окупантами одразу після повномасштабного вторгнення. В період тимчасової окупації міста вона очолила “управління фінансів” місцевої адміністрації РФ.

“На цій “посаді” колаборантка запроваджувала ”рубльову зону” в регіоні, а також - організувала фінансування “видатків” на потреби російських військ. Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали. Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (“Колабораційна діяльність”) КК України. Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що втрати армії РФ перевалили за 236 тисяч.

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Дата публікації
Перегляди
407
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