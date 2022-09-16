В Куп’янську окупанти утримували нелюдських умовах 400 мирних мешканців (відео)

Російські окупанти в Куп’янську незаконно утримували у камерах, розрахованих на 140 людей, 400 мирних мешканців.

Окупанти в Куп’янську утримували нелюдських умовах 400 мирних мешканців.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, незаконну в’язницю рашисти облаштували у райвідділку поліції Куп'янська, де під час російського вторгнення знаходився “керівний центр” окупаційної адміністрації.

“Встановлено, що в цих приміщеннях рашисти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати. Серед куп'янчан мало хто хотів допомагати ворогу, тому “тюрма” була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400. Незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи. За міжнародними конвенціями, таке поводження визнається катуваннями та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання”, - наголосили в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що ЗСУ успішно розбивають окупантів, що значно впливає на їхній психологічний стан та кількість.

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