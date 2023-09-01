В Курській області від російських літаків залишилося решето: чим був атакований аеродром (відео)

Авіабазу в Курській області атакували дрони, начинені елементами, які вражають з повітря осколками - після вибуху залишається решето.

Про це на своїй сторінці написав український журналіст та блогер Денис Казанський.

Він додав до своєї публікації фото зі супутників. На них добре видно, як з аеродрому тягачами транспортують російські два літаки.

“На фото видно, як тягачами тягнуть літаки, які виглядають зовні цілими, але чомусь не можуть літати. Схоже, що літаки були пошкоджені спеціальними бомбами, начиненими елементами, що вражають, як на відео. На вигляд цілі, а за фактом - решето”, - підкреслив журналіст.

В Курській області від російських літаків залишилося решето

Нагадаємо, що у Росії побідкалися, що ЗСУ атакували спиртзавод.

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