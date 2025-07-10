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- Війна
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В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка загроза
В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.
В столиці України Києві та низці областей 10 липня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.
Про це стало відомо з мапи тривог.
В Повітряних силах попередили українців про загрозу запуску балістичних ракет зі сходу. Також зафіксовано групу ударних дронів, що рухається в напрямку Сум.
Станом на 10 липня 17:20 повітряна тривога оголошена:
у Києві;
у Луганській області;
у Донецькій області;
у Харківській області;
у Сумській області;
у Чернігівській області;
у Київській області;
у Кіровоградській області;
у Дніпропетровській області;
у Запорізькій області;
у Миколаївській області;
в Автономній Республіці Крим.
Нагадаємо, у ніч на 10 липня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед них — 22-річна поліцейська Марія Дзюмага. Також відомо про щонайменше 24 постраждалих.