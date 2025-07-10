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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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168
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В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка загроза

В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Повітряна тривога

Повітряна тривога

В столиці України Києві та низці областей 10 липня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

В Повітряних силах попередили українців про загрозу запуску балістичних ракет зі сходу. Також зафіксовано групу ударних дронів, що рухається в напрямку Сум.

Станом на 10 липня 17:20 повітряна тривога оголошена:

  • у Києві;

  • у Луганській області;

  • у Донецькій області;

  • у Харківській області;

  • у Сумській області;

  • у Чернігівській області;

  • у Київській області;

  • у Кіровоградській області;

  • у Дніпропетровській області;

  • у Запорізькій області;

  • у Миколаївській області;

  • в Автономній Республіці Крим.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед них — 22-річна поліцейська Марія Дзюмага. Також відомо про щонайменше 24 постраждалих.

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