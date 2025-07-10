В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка загроза

Повітряна тривога

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В столиці України Києві та низці областей 10 липня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

В Повітряних силах попередили українців про загрозу запуску балістичних ракет зі сходу. Також зафіксовано групу ударних дронів, що рухається в напрямку Сум.

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Станом на 10 липня 17:20 повітряна тривога оголошена:

у Києві;

у Луганській області;

у Донецькій області;

у Харківській області;

у Сумській області;

у Чернігівській області;

у Київській області;

у Кіровоградській області;

у Дніпропетровській області;

у Запорізькій області;

у Миколаївській області;

в Автономній Республіці Крим.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед них — 22-річна поліцейська Марія Дзюмага. Також відомо про щонайменше 24 постраждалих.