В лікарні Одеси розповіли, у якому стані перебувають постраждалі унаслідок ракетного удару

В лікарні Одеси розповіли, у якому стані перебувають постраждалі унаслідок ракетного удару

Унаслідок обстрілу Одеси російськими військами напередодні Великодня постраждало та госпіталізовано 10 людей.

Станом на 24 квітня всі госпіталізовані пацієнти через атаку РФ перебувають у стабільному стані. Майже у всіх людей поранення середнього та важкого ступеня тяжкості: осколкові, опіки і порізи, переломи.

Про це повідомив Микола Турчин, директор однієї з одеських лікарень.

За його словами, поранення пов'язані з вибитим склом. Ще кілька постраждалих, рятуючись від пожежі, стрибали з вищого поверху на дах під'їзду, у результаті чого отримали інші травми.

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"Усі 10 потерпілих перебувають в стабільному стані. Є 2 пацієнти, які плануємо виписувати додому. Інші потребують подальшого лікування", – зазначив Турчин.

Він наголосив, що всі пацієнти отримують необхідну медичну допомогу, з людьми також працюють психологи. Турчин запевнив, що лікарні готові приймати інших постраждалих у будь-який час.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета ракетних ударів по Одесі — це терор з боку російських загарбників. Очільник МЗС закликав визнати Росію спонсором тероризму і поводитися з нею відповідно.

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