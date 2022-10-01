В Лимані оточено близько 5 тис. окупантів, після звільнення міста на черзі може бути Кремінна - Гайдай

Затиснуті в Лимані російські окупанти попросили російське командування дозволити вийти з міста, але отримали відмову.

Угруповання з близько п‘яти тисяч солдатів армії агресорки Росії мають три варіанти розвитку подій: спробувати вирватися, усім загинути або здатися ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Велике угруповання в оточенні. Такого не було. Всі шляхи підвезення туди боєкомплекту або спокійного виходу угруповання немає, усе повністю перекрито", - наголосив очільник області.

За словами Гайдая, після звільнення Лиману на черзі може бути Кремінна. Крім того, потім може бути "трикутник" - Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ.

Він наголосив, що наразі на Луганщині багато техніки російських військових. Щобільше техніку вони досі перекидають.

Нагадаємо, аналітики ISW повдомляють, що українські Збройні сили взяли в оточення угруповання російських військ під Лиманом і тримають під вогневим контролем усі логістичні шляхи. Українські сили, ймовірно, відвоюють або оточать місто протягом наступних 72 годин.

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