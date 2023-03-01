Дружині окупанта запропонували здати свого сина в дитячий будинок, бо її чоловік на війні в Україні

В Липецьку, що в Росії, влада запропонувала вагітній дружині військового здати свого сина в дитячий будинок. Аргументували це вони тим, що дитині так буде краще.

В російському Липецьку влада запропонувала жінці здати свого сина в дитячий будинок, оскільки її чоловік на війні, а сама вона вагітна.

Про це пишуть в російських соцмережах.

Як зазначається, влада міста запропонувала вагітній дружині окупанта здати свого старшого 4-річного сина в дитячий будинок. Приводом до того стало те, що у жінки немає сім’ї, сама вона чекає немовля, а чоловік в цей час на війні, яку РФ розв’язала проти України.

“За її словами, ситуація виглядає так: їй призначили планову операцію у пологовому будинку, але сина нема з ким залишити, бо вона сирота, чоловіка у відпустку не відпускають, а його батьки недієздатні. Панове чиновники жінку вислухали, але запропонувати нічого краще, ніж віддати дитину до дитячого будинку, а потім забрати назад, не змогли”, - пише російський телеграм-канал.

Там також додали, що жінка просе допомоги та сподівається на підтримку соцробітників.

Нагадаємо, що на війні проти України загинув ексдепутат пропутінської партії "Єдина Росія" Радянського району Самари Денис Штейн, який був засуджений в РФ за збут наркотиків.

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