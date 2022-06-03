В Лисичанську окупанти вбили жінку, по Мирній Долині завдали авіаудару: яка ситуація у Луганській області

В Лисичанську окупанти вбили жінку, по Мирній Долині завдали авіаудару: яка ситуація у Луганській області

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Луганську область, вбиваючи мирних людей та руйнуючи інфраструктуру.

Бої у Сєвєродонецьку тривають, по Мирній Долині росіяни завдали авіаудару.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Не маючи значних досягнень на фронті, ворог звітує черговими перемогами над цивільною інфраструктурою – б’є по домівках та підприємствах. "Рускій мір" в їхньому розумінні – це степ навкруги. Лише в Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев'ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що вчора зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку. Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.

Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки, додав очільник ОВА.

Водночас, за минулу добу відбито п'ять атак окупантів, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони було збили три БПлА типу "Орлан-10".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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