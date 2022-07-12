Окупанти авіацією намагаються витиснути ЗСУ з Луганської області для подальшого наступу - Гайдай

Російські окупанти не припиняють артилерійські та ракетні удари по населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей аби блокувати великі міста. Щонайменше від чотирьох авіаударів потерпали села і селища 11 липня.

Авіацією ворог намагається витиснути українських захисників, однак ЗСУ тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю. Більше дивуємося, коли гармати та "Гради" стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по чотири чи шість годин поспіль. Вчора та сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три - мінометні", - заначив він.

Гайдай також додав, що окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі, на що навіть не звертають уваги.

"Такі населені пункти, як Білогорівка чи Верхньокам'янське, вже майже не впізнати. Але вони не цікавлять росіян. Як, до прикладу, й Рубіжне. Що ці нелюди за три місяці там зробили? Обстежили житловий фонд. До речі, те саме робитимуть і в Сєвєродонецьку. Купа обіцянок на камери пропагандистських каналів в той час, коли у людей нема світла, води й газу", - наголосив очільник ОВА.

Також читайте Окупанти обладнують передові позиції на Бахмутському напрямку та обстрілюють навколишні села з літаків - Генштаб

А тим часом в Лисичанську "зникає" комунальна техніка. Її не спрямовують на розбирання завалів чи ремонт комунікацій. Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим. У переважній більшості такі випадки трапляються після того, як комунальне або приватне підприємство "офіційно обстежить" комендатура, розповідає Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: