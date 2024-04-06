В "ЛНР" окупанти розстріляли пенсіонера і забрали його авто за "борги" – фото

Окупанти жорстоко вбили 65-річного чоловіка на Луганщині.
У тимчасово окупованому Стаханові на Луганщині солдати армії Росії викрали та вбили місцевого 65-річного пенсіонера Олексія Кириченка. Злочинці також забрали його автомобіль.
Про це пише російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
Злочин вчинили троє військовослужбовців ЗС РФ. Вони викрали з будинку місцевого жителя, розстріляли і викинули його тіло у водойму.
Про вбивство стало відомо після того, як 2 квітня до відділу "МВС РФ" міста Стаханов звернулася жінка та повідомила, що напередодні її чоловіка – 65-річного Олексія Кириченка викрали люди у камуфляжі та відвезли у невідомому напрямку.
Наступного дня російські оперативники встановили та схопили трьох військовослужбовців із в/ч 22179 "БАРС -12", які зізналися, що у жертви нібито був борг, за рахунок якого вони забрали автомобіль Toyota Land Cruiser 200 разом із власником та поїхали у бік Лисичанська. Дорогою між ними стався конфлікт і військові розправилися з чоловіком: Олексія Кириченка розстріляли з АКС-74У та скинули його тіло у воду.
Двоє із затриманих виявилися вихідцями з Кабардино-Балкарії: 37-річний гранатометник Магомет Жашуєв та 34-річний командир взводу Зафір Мізієв.
Про Зафіра Мізієва ЗМІ вже писали 2015 року, тоді його було засуджено на 7 років ув'язнення з іншим земляком, визнаним активним прихильником терористичної організації "ІДІЛ" та підготовкою підривників у Сирії.
Третім затриманим у "ЛНР" є 27-річний командир відділення Денис Кисельов із Хабаровська.
Нагадаємо, окупанти атакували ракетами Слов'янськ.
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