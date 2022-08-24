В Луганській області деякі зруйновані міста треба відбудовувати з "нуля" - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що росіяни під час наступу руйнували все на своєму шляху. Саме тому деякі населені пункти після деокупації треба буде відновлювати практично з "нуля".

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, пише "24 канал".

"Я бачив на власні очі, що російська армія зробила з нашими містами. Деякі настільки знищені, що треба відбудовувати їх "з нуля". Я готовий до цього, і як тільки ми почнемо деокупацію, у нас вже є плани, ведуться певні перемовини", - каже голова області.

За його словами, найважчим кроком буде розмінування територій. Окрім того, Луганщина взяла на себе рекордну кількість боєприпасів, якої ще не було в жодній війні, наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, наприкінці червня українські захисники змушені були відійти від Сєвєродонецька. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошує, що ЗСУ тоді не "здали" місто. Українські воїни стійко тримали регіон. Втім, росіяни мали перевагу в зброї та знищували всі позиції Збройних сил.

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