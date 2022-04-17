В Луганській області без газопостачання залишаються 37 населених пунктів

Понад 100 тис. споживачів в регіоні без електроенергії.

Станом на 17 квітня у Луганській області без газопостачання залишаються понад 108 тис. споживачів у 37 населених пунктів: 29 повністю та 8 частково.

Знеструмлені 32 населених пункти: 18 повністю та 14 частково. Понад 101 тис. споживачів без електроенергії.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Два населених пункти із газом, однак ще три знеструмили росіяни. Ця ситуація змінюється щогодини. Зранку ми відновили подачу електроенергії, пізніше виявилось, що у цей час росіяни пошкодили водогін. Щось лагодимо за півдня, серйозні пошкодження потребують кількох діб, критичні – завершення активних бойових дій. Для прикладу, вчора поновили газопостачання для 1 100 сімей в двох населених пунктах, однак 8 500 домівок знову знеструмлені. Аварійні бригади і чергові електромонтери, газовики, слюсарі майже не відпочивають", - зазначив він.

Також призупинена подача води в населені пункти комунальним підприємством «Попаснянський районний водоканал».

Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, жителів Луганщини просять евакуюватися, 17 квітня можна виїхати з шести населених пунктів області.

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