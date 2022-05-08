В Луганській області окупанти обстріляли житлові будинки та школу: є загиблі та поранені

В Луганській області окупанти обстріляли житлові будинки та школу: є загиблі та поранені

Російські окупанти 7 травня обстріляли населені пункти Луганської області.

Через що сталося кілька пожеж в житлових будинках, а також руйнування загальноосвітньої школи у смт Білогорівка.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як повідомляється, у Лисичанську рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку. А в Сєвєродонецьку від обстрілів евакуювали одну людину.

Крім того, окупанти нанесли авіаудар по будівлі загальноосвітньої школи у смт Білогорівка. Внаслідок чого будівля зазнала нищівних руйнувань та зайнялась на площі 300 квадратних метрів.

“За попередньою інформацією, у бомбосховищі школи перебували місцеві мирні мешканці. На даний час з-під завалів врятовано 30 громадян, є загиблі та поранені. На місці події продовжують працювати рятувальники та поліцейські, які розбирають завали. Вночі у селі Шепілове снаряд влучив у двоповерховий будинок, є ймовірність, що під завалами знаходяться люди, рятувальники працюють на місці”, - розповіли в пресслужбі МВС України.

Нагадаємо, що за добу ворог обстріляв 19 населених пунктів в Донецькій області: є загиблі та поранені цивільні.

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