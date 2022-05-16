В Луганській області запасів газу залишилось на два місяці - Гайдай

В Луганській області запасів газу залишилось на два місяці - Гайдай

В Луганській області запасів газу залишилось на два місяці.

За цей час буде використовуватися газ, який залишився у магістральних трубах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ми ще протримаємось десь два місяці на тих залишках, які є у магістральних трубах. Наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області”, - наголосив Сергій Гайдай.

Він також додав, що Росія заблокувала поставки газу з України до споживачів Луганщини та Донеччини. Крім того, на території окупованої Луганщини - у Новопскові - було зафіксовано, що росіяни крадуть блакитне паливо.

Нагадаємо, що Німеччина планує відмовитися від нафти з РФ незалежно від санкцій.

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