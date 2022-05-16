Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Луганській області запасів газу залишилось на два місяці - Гайдай

Дата публікації
Перегляди
24
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Луганській області запасів газу залишилось на два місяці - Гайдай

Фото: Associated Press

В Луганській області запасів газу залишилось на два місяці.

За цей час буде використовуватися газ, який залишився у магістральних трубах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ми ще протримаємось десь два місяці на тих залишках, які є у магістральних трубах. Наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області”, - наголосив Сергій Гайдай.

Він також додав, що Росія заблокувала поставки газу з України до споживачів Луганщини та Донеччини. Крім того, на території окупованої Луганщини - у Новопскові - було зафіксовано, що росіяни крадуть блакитне паливо.

Нагадаємо, що Німеччина планує відмовитися від нафти з РФ незалежно від санкцій.

Читайте також:

Луганщина без світла, фінансова допомога від США - новини на початок 77-ої доби війни

Луганщина без світла, фінансова допомога від США - новини на початок 77-ої доби війни
Наступна публікація