В Луганській області запасів газу залишилось на два місяці - Гайдай

В Луганській області запасів газу залишилось на два місяці.
За цей час буде використовуватися газ, який залишився у магістральних трубах.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ми ще протримаємось десь два місяці на тих залишках, які є у магістральних трубах. Наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області”, - наголосив Сергій Гайдай.
Він також додав, що Росія заблокувала поставки газу з України до споживачів Луганщини та Донеччини. Крім того, на території окупованої Луганщини - у Новопскові - було зафіксовано, що росіяни крадуть блакитне паливо.
Нагадаємо, що Німеччина планує відмовитися від нафти з РФ незалежно від санкцій.
Читайте також:
- "У захопленому Херсоні окупанти роздають протерміновану гуманітарку та ліки" - Денісова
- Поновлення фіксації порушень: від початку війни водії вирішили, що правила дорожнього руху скасували
- У Криму будівлю окупаційної адміністрації "пофарбували" жовтою та блакитною фарбами