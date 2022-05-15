В Луганську область російські окупанти стягнули понад 2,5 тисячі техніки - Гайдай

В Луганську область російські окупанти за півтори доби стягнули понад 2,5 тисячі техніки.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в етері каналу “Еспресо”.

За його словами, основна мета військових злочинців РФ – вийти на адміністративні кордони області. Але ця мета в них разбита на два варіанти.

“Один з варіантів окупантів – захоплення Сєверодонецька, як обласного центру. Другий варіант – перерізати трасу "Бахмут-Лисичанськ", таким чином унеможливити постачання як і боєкомплектів, так і гуманітарних вантажів. Тобто область буде просто відрізана повністю”, - наголосив Сергій Гайдай.

Він також додав, що сьогодні, 15 травня, з області вдалося евакуювати 17 осіб, троє з яких - неповнолітні.

“Ці люди вже в безпеці. Будемо намагатися продовжувати евакуацію, хоча можу сказати, що кожна поїздка - в Сєвєродонецьк, Лисичанськ, в Гірську громаду - це лотерея. Може прилетіти в будь який момент”, - підкреслив голова Луганської військової адміністрації.

Нагадаємо, що в Чорному морі перебувають два кораблі з крилатими ракетами та десантні катери РФ.

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