В МАГАТЕ наполягають на візиті на Запорізьку АЕС, яку тимчасово контролюють окупанти

В МАГАТЕ наполягають на візиті на Запорізьку АЕС, яку тимчасово контролюють окупанти

В МАГАТЕ також підтвердили відновлення зв'язку із ЗАЕС.

На Запорізькій АЕС вдалось відновити зв'язок із МАГАТЕ для передавання даних. Однак гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вчергове заявив про необхідність візиту фахівців агенства на Запорізьку АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

"Гендиректор відзначив відновлення передачі даних як важливий і позитивний крок. Разом з тим він наголосив, що інспектори МАГАТЕ повинні якомога швидше відправитися на об’єкт для проведення основних заходів із перевірки ядерних матеріалів, які неможливо здійснити дистанційно", - йдеться у заяві.

За словами Гроссі, зображення, записані камерами спостереження МАГАТЕ в період припинення передачі даних зараз завантажуються для перегляду інспекторами агентства, щоб підтвердити, що наступність даних не була втрачена.

"Якщо я не зможу направити інспекторів для проведення необхідної верифікації на ЗАЕС, виконання запобіжних заходів в Україні буде скомпрометовано", - зазначив Гроссі.

Нагадаємо, Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами ЗАЕС до її звільнення. 6 червня Рафаель Маріано Гроссі заявив, що вони готують експертну місію на Запорізьку АЕС.

Там зазначили, що українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею.

Читайте також: