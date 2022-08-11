В МАГАТЕ заявили про відсутність негайної загрози на ЗАЕС, але все може змінитися будь-якої миті

Очільник МАГАТЕ Маріано Гроссі заявив, що наразі немає негайної загрози для ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, але ця ситуація може змінитися будь-якої миті.

Він також закликав усі сторони відмовитися від будь-яких воєнних дій у районі ЗАЕС.

Про це очільник МАГАТЕ заявив під час виступу в Раді Безпеки ООН.

"Ми зробили висновок про те, що наразі немає негайної загрози ядерній безпеці на ЗАЕС, але ця ситуація може змінитися будь-якої миті", – сказав Гроссі.

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"Ми всі згодні з тим, що будь-яка ядерна катастрофа неприйнятна, і ми повинні працювати разом щодо запобігання такій події, це наша спільна відповідальність", – додав голова МАГАТЕ.

Він також закликав Україну та Росію дозволити представникам організації відвідати станцію якнайшвидше і висловив готовність очолити таку місію.

Нагадаємо, протягом 11 серпня російські окупанти низку разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. Під час першого обстрілу було зафіксовано 10 "прильотів".

Внаслідок ворожих обстрілів ЗАЕС сталось загоряння, проте радіаційний фон у нормі.

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Згодом загарбники обстріляли пожежну частину за територією ЗАЕС, призначену для її захисту від пожеж та їхнього гасіння.

За повідомленням НАЕК "Енергоатом", російські військові також влучили зовсім неподалік від першого енергоблоку ЗАЕС. Отримала пошкодження насосна станція господарсько-побутових стоків.

Рашисти обстріляли Запорізьку АЕС

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