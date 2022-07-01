До Маріуполя прибув заступник міністра оборони РФ: "проінспектував будівництво" та "засвітив" гелікоптер

До окупованого росіянами Маріуполя прибув заступник міністра оборони РФ Шойгу Тімур Іванов.
В Маріуполі він "проінспектував будівництво фортифікацій житлових кварталів".
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, російська пропаганда залишила за кадром маріупольський аеропорт, порт та окопи в напрямку Мангуша.
“Але окрема вдячність пропагандистам, які показали подробиці кортежу та вертоліт, яким вони прибули. Бо наш спротив все гадав: чи то з Донецька автівкою приїхав? Але тепер точно розуміємо, де мра**ту перехопити. Відплата вже поруч”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі закінчуються продукти та предмети першої необхідності.
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