До Маріуполя прибув заступник міністра оборони РФ: "проінспектував будівництво" та "засвітив" гелікоптер

До Маріуполя прибув заступник міністра оборони РФ: "проінспектував будівництво" та "засвітив" гелікоптер

До окупованого росіянами Маріуполя прибув заступник міністра оборони РФ Шойгу Тімур Іванов.

В Маріуполі він "проінспектував будівництво фортифікацій житлових кварталів".

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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За його словами, російська пропаганда залишила за кадром маріупольський аеропорт, порт та окопи в напрямку Мангуша.

“Але окрема вдячність пропагандистам, які показали подробиці кортежу та вертоліт, яким вони прибули. Бо наш спротив все гадав: чи то з Донецька автівкою приїхав? Але тепер точно розуміємо, де мра**ту перехопити. Відплата вже поруч”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі закінчуються продукти та предмети першої необхідності.

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