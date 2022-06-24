До Маріуполя приїхала делегація московського патріархату: пішли дивитися на зруйнований Драмтеатр

До Маріуполя приїхала делегація московського патріархату: пішли дивитися на зруйнований Драмтеатр

До окупованого росіянами Маріуполя приїхала делегація московського патріархату.

Їх повезли по церквах, а також, окремо, влаштували “гостям” екскурсію до зруйнованого окупантами Драмтеатру.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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До зруйнованого військовими злочинцями РФ Драмтеатр представників московського патріархату повели тільки через цікавість гостей. Колаборантам дали вказівку: місцеві храми відновити в першу чергу.

“Посилити кількість молебнів на захист війська російського. Місцевим попам - посилити пропаганду через молитви за невинно убієнними “українськими військовими”. Окреме рішення щодо Храму УПЦ Петра Могили - найшвидше вирішити або знести. Або переробити під канони РПЦ. Московській патріархат продовжує працювати як повноцінне ФСБ. Тому може вже час остаточно відправити його за ОПЗЖ та військовим кораблем офіційно?” - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що в Маріуполі люди не можуть отримати грошову компенсацію, обіцяну окупантами.

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