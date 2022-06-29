В Маріуполі центр міста - суцільні руїни: окупанти намагаються показати, що “життя покращилось” (відео)

В окупованому Маріуполі центр міста - суцільні руїни.

Проте росіяни намагаються показати, що “життя покращилось”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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Як повідомляється, весь центр міста після обстрілів окупантами перетворився в руїни. Це добре видно на відео, яке оприлюднив Андрющенко.

“Руїна та смерть. В колись людному центрі сьогодні майже нікого. Тут ніхто не живе. Випадкові перехожі виключно через точки заряджання телефонів. Такі реалії Маріуполя зараз. Міста, де в день в середньому людина проходить від 20 кілометрів через постійний пошук - вода, їжа, дров, електрики. Міста, де в 33 градусну спеку мають дежурити біля вогнища, аби воно не згасло. Міста, де навіть на душ-знущання відведено лише 10 хвилин на особу. Де панують сморід, мухи, щури і окупанти. Ось воно - справжне обличча середньовіччя в Маріуполі прямо сьогодні”, - наголосив радник міського голови.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти розпочали будівництво військової бази.

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