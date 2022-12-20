В Маріуполі горить місце розташування окупантів на комбінаті Ілліча (відео)

У вогні опинилися речі загарбників та награбоване в Україні.
У Маріуполі спалахнула пожежа у приміщенні розташування російських окупантів на території металургійного комбінату імені Ілліча.
Про це повідомили партизани з організації "Маріупольский Спротив".
"На ММК ім. Ілліча горить будівля оккупантів. Речі, награбоване – все тлін. Буквально. Причину пожежі уточнювати вголос не будемо, але уважніше треба, панове окупанти, уважніше", – йдеться в заяві.
Там також попередили загарбників, що небезпека для них – скрізь, завжди поряд і дуже несподівано.
Нагадаємо, непереливки було окупантам і в Мелітополі. В ніч проти 20 грудня в різних районах захопленого міста було чутно вибухи.
Зауважимо, в середині листопада генерал-лейтенант зі США Бен Годжес спрогнозував, що ЗСУ можуть звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року. За оцінками Годжеса, опісля розпочнеться деокупація Криму.
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