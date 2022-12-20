Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
В Маріуполі горить місце розташування окупантів на комбінаті Ілліча (відео)

В Маріуполі горить місце розташування окупантів на комбінаті Ілліча (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
250
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Маріуполі горить місце розташування окупантів на комбінаті Ілліча (відео)

Скриншот з відео

У вогні опинилися речі загарбників та награбоване в Україні.

У Маріуполі спалахнула пожежа у приміщенні розташування російських окупантів на території металургійного комбінату імені Ілліча. 

Про це повідомили партизани з організації "Маріупольский Спротив".

"На ММК ім. Ілліча горить будівля оккупантів. Речі, награбоване – все тлін. Буквально. Причину пожежі уточнювати вголос не будемо, але уважніше треба, панове окупанти, уважніше", – йдеться в заяві.

Там також попередили загарбників, що небезпека для них – скрізь, завжди поряд і дуже несподівано.

Нагадаємо, непереливки було окупантам і в Мелітополі. В ніч проти 20 грудня в різних районах захопленого міста було чутно вибухи.

Зауважимо, в середині листопада генерал-лейтенант зі США Бен Годжес спрогнозував, що ЗСУ можуть звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року. За оцінками Годжеса, опісля розпочнеться деокупація Криму.

Читайте також:

Викликався добровольцем у «Рейс порятунку» на заблоковану «Азовсталь»: історія Дмитра Кубряка

Викликався добровольцем у «Рейс порятунку» на заблоковану «Азовсталь»: історія Дмитра Кубряка

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
250
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація