В Маріуполі горить місце розташування окупантів на комбінаті Ілліча (відео)

У вогні опинилися речі загарбників та награбоване в Україні.

У Маріуполі спалахнула пожежа у приміщенні розташування російських окупантів на території металургійного комбінату імені Ілліча.

Про це повідомили партизани з організації "Маріупольский Спротив".

"На ММК ім. Ілліча горить будівля оккупантів. Речі, награбоване – все тлін. Буквально. Причину пожежі уточнювати вголос не будемо, але уважніше треба, панове окупанти, уважніше", – йдеться в заяві.

Там також попередили загарбників, що небезпека для них – скрізь, завжди поряд і дуже несподівано.

Нагадаємо, непереливки було окупантам і в Мелітополі. В ніч проти 20 грудня в різних районах захопленого міста було чутно вибухи.

Зауважимо, в середині листопада генерал-лейтенант зі США Бен Годжес спрогнозував, що ЗСУ можуть звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року. За оцінками Годжеса, опісля розпочнеться деокупація Криму.

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