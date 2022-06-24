В Маріуполі люди не можуть отримати грошову компенсацію, обіцяну окупантами

В Маріуполі люди не можуть отримати грошову компенсацію, обіцяну окупантами

В окупованому Маріуполі набирає обертів афера з компенсацією за зруйноване житло.

Росіяни продовжують створювати серед місцевих мешканців надію на отримання грошових виплат, проте продовжують знущатися з людей.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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За його словами, місцеві мешканці щоденно стоять у величезних чергах на подачу заяв. Люди займають чергу о п’ятій ранку, бо іншої можливості потрапити на подання документів немає.

“Постійні скандали та незадоволення від містян окупанти нейтралізують обіцянками, що все вирішиться. Одночасно по приватних будинках пішла комісія. Яка робить вигляд оцінки пошкоджень. Правда, після оцінки каже, що приватні будинки будуть відновлювати люди за свій рахунок. Всі мають на меті одно - заспокоїти незадоволення та посіяти ложну надію. Задля цього мордують людей на спекі в чергах без жодного шанса на допомогу. Цинізм - головний принцип окупаційної влади”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти авіацією нищать дороги та мости, які ведуть до Лисичанська.

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