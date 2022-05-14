В Маріуполі мешканці почали дивитися українське телебачення: міськрада просить ЗМІ поширювати правдиву інформацію

В Маріуполі місцеві мешканці завдяки генераторам електроживлення почали дивитися українське телебачення.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“У нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б бігучу строку про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає”, - наголосив Петро Андрющенко.

Він також додав, що в боротьбі з дезінформацією, яку поширюють російські окупанти, дуже важливо говорити реальну правду про “зелені” коридори та евакуацію.

Відмітимо, що Україна станом на 14 травня веде перемовини щодо евакуації 60 осіб із "Азовсталі" в Маріуполі. Це важкопоранені та медики.

Крім того, в Європейському Союзі не визнають будь-які спроби Росії провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України з метою проголошення нових "народних республік" чи приєднання до РФ.

Нагадаємо, що Україна запропонувала Росії новий варіант порятунку військових з "Азовсталі".

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